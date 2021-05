Aichach

Prozess: Zündete ein randalierender Aichacher ein Motorrad an?

Ein Motorrad brannte im Oktober in Aichach und wurde wie der Anhänger völlig zertört. Jetzt steht ein 32-Jähriger vor Gericht.

Plus Ein 32-Jähriger beschädigt Rolladen bei der von ihm getrennt lebenden Ehefrau. Warf er auf dem Heimweg ein Motorrad um und setzte es in Brand?

Von Gerlinde Drerxler

Meterhoch schlugen Mitte Oktober vergangenen Jahres die Flammen aus einem Motorrad, das in Aichach von einem Anhänger gefallen war. Die Kriminalpolizei ging von Brandstiftung aus. Als mutmaßlichen Täter ermittelte sie einen 32-Jährigen aus dem Raum Aichach. Der hatte nachts in der Nähe randaliert. Er stand kürzlich wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung vor dem Aichacher Schöffengericht. Die Randale gab er teilweise zu, die Brandstiftung nicht. Das Gericht will noch weitere Zeugen hören.

