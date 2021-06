Schon 26 Anmeldungen für das neue Geburtshaus in Aichach

Plus Das Geburtshaus in Aichach wird im September eröffnet. Das Interesse bei Schwangeren ist groß. Zwei Hebammen erklären, wie das Geburtshaus funktioniert.

Der Termin steht: Am 1. September eröffnet das Aichacher Geburtshaus. Sechs Räume im Altbau des Aichacher Krankenhauses werden derzeit renoviert und neu eingerichtet. Sechs Schwangere sind bereits für September angemeldet, um im Geburtshaus in familiärer Atmosphäre ohne ärztliche Begleitung zu entbinden. Für Oktober und November gibt es jeweils zehn Anmeldungen.