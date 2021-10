Schüler erfahren: Welche Anforderungen hat welcher Beruf an Azubis?

Beim Berufsinformationstag an der Wittelsbacher Realschule können Schülerinnen und Schüler 27 verschiedene Berufe kennenlernen. Stark vertreten ist das Handwerk.

Einen Einblick in ihre Ausbildungsphilosophie gaben am Berufsinformationstag an der Wittelsbacher Realschule in Aichach 27 Berufsgruppen. Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klasse konnten sich dabei aus erster Hand informieren.

Vorgestellt wurden technische, kaufmännische und soziale Berufe. Auch die Gastronomie aus dem Aichacher Raum gab Einblicke in die Ausbildung zum Koch oder zur Köchin sowie zur Hotelfachfrau oder zum Hotelfachmann. Als praktische Übung durften die Interessenten die Gastrotische fachgerecht eindecken.

Mehr Handwerksberufe stellen sich an Wittelsbacher Realschule vor

In verschiedenen Klassenzimmern auf mehreren Etagen informierten die Ausbildungsleiter der Betriebe, welche Anforderungen auf die Auszubildenden zukommen und wie lange die Ausbildung dauert. Jeder der Schüler hatte die Möglichkeit, sich über vier verschiedene Berufe zu informieren. Weil heuer mehr verschiedene Handwerksberufe am Berufsinformationstag mitmachten, war zum ersten Mal die Handwerkskammer Schwaben mit dabei.

