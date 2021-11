Schützen im Gau Aichach können Mitglieder trotz Pandemie halten

Plus Bei der Jahreshauptversammlung des Sportschützengaus Aichach ist die Entwicklung der Mitgliederzahlen eine positive Nachricht. Für ein Großereignis gibt es keine Interessenten.

Bei der Jahreshauptversammlung des Schützengaues Aichach im Schützenheim der Adlerhorstschützen im Stadtteil Sulzbach zog Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir Bilanz. Bei der Nachfrage, welcher Verein 2022 das Gauschießen ausrichten möchte, gab es keine Bewerber. Trotz der Pandemie waren ein Großteil der Schützenmeister und ihrer Vertreter anwesend.