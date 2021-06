Aichach

So war der Start der Freibadsaison in Aichach

Plus Mit einigen Wochen Verspätung beginnt am Dienstag die Badesaison im Aichacher Freibad. Viele Badegäste sind froh, dass sie wieder schwimmen gehen können.

Von Katja Neitemeier

Bereits eine halbe Stunde vor der Öffnung tummeln sich die ersten Kinder am Eingang des Freibads in Aichach. Ihr aufgeregtes Stimmengewirr mischt sich mit dem klatschenden Geräusch ihrer Badelatschen. An diesem Dienstagnachmittag herrschen nahezu optimale Bedingungen für einen perfekten Freibadbesuch: Es sind 20 Grad, es weht eine leichte Brise und die Sonne scheint. Mit einem kleinen Schrei stürzt sich der erste Badegast der Saison in das Schwimmerbecken des Bads. Das Wasser ist zwar noch etwas kalt. Den Besuchern im Freibad macht dies aber nichts aus. Sie sind froh über ein weiteres Stück Normalität und Ausgelassenheit in der Corona-Pandemie.

