Steigende Friedhofsgebühren: Die letzte Ruhe wird in Aichach teurer

Plus Der Aichacher Finanzausschuss plädiert für eine Erhöhung der Friedhofsgebühren. Manche Gebühren fallen dafür weg.

Ab Januar 2022 sollen für die Aichacher Friedhöfe neue Gebühren gelten. Die Grabgebühren steigen durch die Bank, zum Beispiel für ein Urnengrab Beispiel von 319 auf 450 Euro und für ein Einfach-Erdgrab von 514 auf 725 Euro, jeweils für 15 Jahre. Die neue Gebührensatzung, die jetzt im Finanzausschuss vorberaten und einstimmig dem Stadtrat empfohlen wurde, gilt für drei Jahre bis Ende 2024.