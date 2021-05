Unbekannter beschädigt Außenspiegel in Aichach

Ein Unbekannter hat den Außenspiegel eines Autos in der Ludwigstraße in Aichach beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag in der Aichacher Ludwigstraße den Außenspiegel eines Autos beschädigt. Laut Polizei verübte der Täter die Sachbeschädigung zwischen 20 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag. Das betroffene Auto war an der Ludwigstraße abgestellt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 08251/8989-11.

