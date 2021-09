Rollerfahrer gerät ins Bankett, stürzt und schlittert über die Straße

Ein 38-jähriger Rollerfahrer baut bei Untergriesbach alleinbeteiligt einen Unfall. Noch ist unklar, warum der Mann aufs Bankett geraten ist.

Ohne Fremdeinwirkung hat ein 38-jähriger Rollerfahrer am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Aichach und Schiltberg einen Unfall gebaut. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber bringt den Rollerfahrer in die Uniklinik

Wie die Polizei mitteilt, war der Rollerfahrer gegen 15 Uhr vom Aichacher Stadtteil Untergriesbach in Richtung Schiltberg unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Kreisverkehr, der Richtung Untermauerbach oder Oberwittelsbach führt, geriet der Roller rechts auf das Bankett. Dabei verlor der 38-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Er schlitterte anschließend noch knapp 50 Meter weiter und blieb mit schweren Verletzungen auf der Straße liegen. Er musste mit den Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg gebracht werden. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (jca)