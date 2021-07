Waren es Kinder? Blitzableiter auf der Aichacher Elisabethschule beschädigt

Unbekannte richten auf dem Dach der Aichacher Förderschule etwa 1000 Euro Sachschaden an. Jetzt sucht die Polizei einen etwa zehnjährigen Jungen.

Unbekannte haben auf dem Dach der Aichacher Elisabethschule einen Sachschaden von etwa 1000 Euro angerichtet. Die Aichacher Polizei vermutet, dass es sich bei den Verursachern um Kinder handelt.

Polizei: Ein Junge wurde auf dem Dach der Schule gesehen

Wie die Polizei mitteilt, wurden am Freitag auf dem Dach der Förderschule an der St.-Elisabeth-Straße Oberlichter, ein Blitzableiter, eine Regenrinne und mehrere Dachziegel beschädigt. Die Ermittler wissen, dass ein etwa zehnjähriger Junge am Freitag gegen 10 Uhr auf dem Dach gesehen worden ist. Er wird nun als möglicher Zeuge gesucht. Der Junge hatte braune Haare und war bekleidet mit einer kurzen Hose, Gummistiefeln und einem blau-weiß gestreiften Trikot. Hinweise werden unter 08251/8989-11 an die Polizei Aichach erbeten. (jca)