Aichach

06:58 Uhr

Warum der Wolf bei Aichacher Jägern nur am Rand eine Rolle spielt

Plus Jägerverein Aichach diskutiert vielmehr über die Frage, ob die Hegeschau noch eine Zukunft hat. Darüber gehen die Ansichten weit auseinander.

Von Johann Eibl

Wenn eine Versammlung der Jäger ansteht, dann gehört es nicht allein zur Pflege der Tradition, dass damit auch eine Pflichthegeschau verbunden ist. Am Freitag, als sich vier Jägerinnen und 46 Jäger in der Halle des TSV Aichach trafen, konnte die Präsentation der Gehörne von Tieren, die in jüngster Zeit erlegt worden waren, nicht stattfinden. Zur Begründung hieß es, jedermann könne sich über die Trophäen persönlich informieren, was eine größere Zahl von Besuchern auslösen würde. Dieses Risiko erschien angesichts der Corona-Pandemie als zu groß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen