04.03.2020

Aichach bekommt jetzt neue Bäume

Bis Ende April werden in Aichach hunderte Bäume und über 1000 Sträucher gepflanzt. An diesen Standorten plant die Stadt Pflanzungen.

Von Claudia Bammer

Aichach wird grüner werden: Im März und April werden über 400 Bäume und über 1000 Sträucher im Stadtgebiet gepflanzt. Das berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert am Dienstagabend im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats. Der Großteil wird im Grünzug an der Paar in die Erde gebracht. Die Stadt selbst nimmt Ersatzpflanzungen vor. Der Grünzug ist im Zuge des Hochwasserschutzes im Aichacher Stadtgebiet entstanden, den das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in den vergangenen Jahren geschaffen hat.

Der Hochwasserschutz ist fertiggestellt. Am Grünzug selbst stehen noch einige Maßnahmen an wie Wegebau. Im Stadtgarten wird, wie berichtet, die Eisenbahnbrücke, über die die frühere Beck-Mühle an die Schiene angeschlossen war, für Fußgänger und Radfahrer benutzbar gemacht. Die Brücke selbst ist schon weitgehend fertig. Hier müssen nur noch an einigen Stellen Oberflächen beschichtet werden, wie Richard Brandner vom Bauamt auf Anfrage berichtet. Freigegeben werden kann sie aber erst, wenn auf der Bahnhofseite die Wegeverbindung zum Bahnhof geschaffen ist.

Die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke im Stadtgarten sind fast abgeschlossen. Benutzbar ist sie aber erst, wenn die Wegeverbindung zum Bahnhof geschaffen ist. Das ist voraussichtlich Anfang Mai der Fall. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Der Auftrag dafür ist kürzlich vergeben worden. Die Arbeiten übernimmt die Firma Klaus Hoch- und Tiefbau GmbH aus Wehringen für rund 100.000 Euro. Der Auftrag umfasst auch den noch fehlenden wassergebundenen Oberflächenbelag auf dem Weg südlich des Stadtgartens von der Kreuzung beim Beckgelände/Krautgarten bis zum Schneitbacher Weg. Die Arbeiten sollen bis Anfang Mai geschafft sein.

Für Hochwasserschutz sind Bäume gefallen

Beim Hochwasserschutz hat das Wasserwirtschaftsamt 2019 für den letzten Bauabschnitt entlang der Franz-Beck-Straße einige Bäume fällen müssen. Dort ist nur wenig Platz zwischen dem Gehweg und dem Fluss. Jetzt wird angepflanzt, und zwar im kompletten Grünzug an der Paar – also im Bereich vom Schneitbacher Weg im Süden bis zur Kläranlage im Norden.

Wie Küspert im Ausschuss berichtete, pflanzt das Wasserwirtschaftsamt im März 76 Hochstämme, überwiegend mit einem Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern, 299 sogenannte Heister, also junge Laubbäume, und 1030 Sträucher.

Wo Eichen gefällt wurden, kommen wieder Eichen

Auch die Stadt Aichach selbst pflanzt Bäume. Derzeit läuft laut Küspert die Ausschreibung für Ersatzpflanzungen. Vorgesehen sind sie an elf Standorten im Stadtgebiet. Gepflanzt werden je ein Baum an der Grundschule Mitte, am Bunkerbergerl, im Museumspark, in der Tulpenstraße, am Spielplatz in Algertshausen und an der Rudolf-Diesel-Straße , je zwei Bäume am Schlossplatz und am Freizeitgelände, drei an der Theodor-Heuss-Straße , vier am Wittelsbacher Weg und 15 an der Augsburger Straße. Laut Richard Brandner werden, wo Eichen gefällt wurden, wieder Eichen eingesetzt. Weitere Baumarten sind Bergahorn, Schwarzerle, Silberweide, Linde und Wildkirsche

Es werden somit bis Ende April insgesamt 108 Bäume, 299 Heister und 1030 Sträucher im Stadtgebiet gepflanzt werden.

