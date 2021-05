jungekunst: Junge Künstlerinnen zeigen Arbeiten in Aichach

In einer Ausstellung im Aichacher Rathaus zeigen Nachwuchskünstlerinnen aus dem Wittelsbacher Land ihre Werke. Viele haben eines gemeinsam.

Letizia Mayer nimmt es gern genau - vor allem wenn es um Kunst geht. Mit präzisen Pinselstrichen erschafft die 16-Jährige Bilder, die möglichst realistisch sein sollen. "Ich bin sehr perfektionistisch", erzählt die junge Künstlerin bei der Eröffnung der Ausstellung #jungekunst im Aichacher Rathaus. Ihre Bilder seien erst fertig, wenn sie nichts mehr daran auszusetzen habe. "Ich habe schon viele Leinwände weggeworfen, weil ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden war", sagt sie. Drei ihrer Bilder haben es in die Ausstellung im Aichacher Rathaus geschafft. Gemeinsam mit Mayer zeigen dort aktuell acht weitere junge Frauen zwischen 16 und 21 Jahren ihre Werke.

Ausstellung von jungen Künstlern im Aichacher Rathaus bis Juli geöffnet

Kuratorin Nicole Mahrenholtz war es wichtig, dass die Künstlerinnen eine Möglichkeit bekommen, ihre Arbeiten einem breiten Publikum zu zeigen. "Diese jungen Frauen sind ganz unterschiedlich, aber die Kunst haben sie gemeinsam", sagt Mahrenholtz. Dies zeigt sich auch in den Werken. Manche malen beinahe hyperrealistische Bilder, andere versuchen sich eher an abstrakten Formen oder lassen Elemente aus anderen Kulturen in ihre Arbeit einfließen. Trotzdem hätten laut Mahrenholtz viele Bilder eine Gemeinsamkeit: Die Künstlerinnen beschäftigten sich mit sozialen Aspekten und dem alltäglichen Leben.

Kuratorin Nicole Mahrenholtz hat die Ausstellung #junge Kunst im Aichacher Rathaus organisiert. Foto: Katja Neitemeier

Dieses ist nach wie vor von der Pandemie geprägt. Für die Künstlern Letizia Mayer hat dies auch Vorteile. "Jetzt kann ich tagsüber malen", erzählt sie. Vorher habe sie vor allem abends an ihren Bildern gearbeitet. Für sie ist es das erste Mal, dass sie ihre Bilder in einer Ausstellung zeigt. "Das macht mich stolz", sagt sie. Vor zwei Jahren begann sie zu malen. Bereits im vergangenen Jahr zeigte sie einige Bilder während der Kunstmeile. Trotzdem sei es noch einmal etwas anderes, ihr Bild an der Wand zu sehen.

Aichacher Bürgermeister: Kunst ist während Corona-Pandemie wichtig

Über Kunst in den Fluren des Rathauses freut sich auch Bürgermeister Klaus Habermann: "Ohne Bilder sind die Wände des Rathauses richtig kahl", sagt er bei der Ausstellungseröffnung. Darüber hinaus betont er, wie wichtig Kunst in der Pandemie sei: "Kunst hat gerade in Corona-Zeiten besonders zu leiden, aber Kunst hat auch in Krisenzeiten eine ganz enorme Bedeutung." Von den Nachwuchskünstlerinnen wünscht er sich: "Dran bleiben und nicht nachlassen."

Vom 19. Mai bis 2. Juli können sich Besucher die Ausstellung im Rathaus anschauen. Es besteht FFP2-Maskenpflicht und die Kontaktdaten werden erfasst. Besucher müssen sich zuvor anmelden, zum Beispiel unter der Telefonnummer 08251–902-0 oder per E-Mail unter rathaus@aichach.de. Das Rathaus wird nach Anmeldung für die Besucher der Ausstellung geöffnet.

