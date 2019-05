vor 60 Min.

Aichi und Boldi haben eine blumige Mission

Sieglinde Kast aus dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell schreibt ein Kinderbuch zum Insektensterben und setzt die Geschichte auch gleich in die Tat um. Dabei unterstützen sie etwa 60 Krippen- und Kindergartenkinder

Von Katharina Wachinger

Das Insektensterben ist derzeit in aller Munde. Überall wird diskutiert und nach Lösungen gesucht. Als Kinder aus Griesbeckerzell (Stadt Aichach) Sieglinde Kast erzählten, sie hätten auf der Wiese am Schindbach keine Blumen gefunden, war das für sie der Anstoß, sich etwas zu überlegen.

„Alles grün“, klagten die Kinder ihr ihr Leid. Aus Kindheitstagen erinnerte sich Kast an die vielen Schlüssel- und Dotterblumen und Blutströpfchen, die sie dort auf der Wiese für den Muttertagsstrauß gepflückt hatte. Bald hatte sie eine Idee: Ein Kinderbuch, in dem Aichi, das Maskottchen der Stadt Aichach, zusammen mit dem Wiesenkobold Boldi die Blumen zurückbringt, wollte sie schreiben.

Seitdem arbeitet sie zusammen mit Ingrid und Elisabeth Failer an dem Buch. Doch dabei wollte Sieglinde Kast es nicht belassen. Mit ihrer Geschichte konnte sie einige engagierte Zeller für eine Blumenwiese begeistern. Um das in die Tat umzusetzen, rückten sie mit rund 60 Kindern aus Krippe und Kindergarten aus, um mit Mohnsamen und verschiedenen Wild- und Kräutersamen eine Blumenwiese anzusäen. Der kleine Maxi hatte die Wiese direkt neben dem Kindergarten vorgeschlagen. Die Eimerchen für ihre Aktion hatten die Kinder schon zu Ostern bekommen.

Inmitten der Kinderschar begann Kast zu erzählen vom Schmetterling Josy, der keine Nahrung findet und schon ganz erschöpft ist. Die Wildbienen Hanni und Susi haben dicke Tränen in den Augen. Dabei kommen einigen Kindern auch die Tränen. Doch die Erzählerin tröstete sie sogleich. Der Wiesenkobold Boldi und das Eichhörnchen Aichi wollen helfen, sagte sie. Die beiden haben eifrig Samen gesammelt, um den Kindern und Tieren eine Freude zu machen.

Georg Assenbrunner, allen bekannt als Onkel Schorsch, hatte den zwei Meter breiten Streifen am Kindergarten mit dem Traktor schon aufgelockert. Und „die Würmer haben alles vorbereitet“, fährt Kast fort. Eule und Fledermaus wachten in der Nacht über die Wiese. Assenbrunners Hund Barto läuft neugierig, mit einer Blumenkette behangen, zwischen Aichi und den Kindern umher. Endlich ist es so weit: Sieglinde Kast, Aichi und die Erzieherinnen füllen Samen in die Eimerchen der Kinder. Die streuen den Samen begeistert in die Erde. Onkel Schorsch arbeitet sie anschließend noch ein. Jetzt brauchen die Kinder noch etwas Geduld, bis die ersten Blumen aufgehen. Sie können es kaum erwarten. Sieglinde Kast zeigte sich glücklich und zufrieden mit der Aktion, die sie den Kindern und der Natur zuliebe startete. Für die Kinder hatte sie noch eine süße Überraschung mit Gummi-Feldmäusen und -fröschen mitgebracht.

Kindgerecht bearbeitet und von Ingrid und Elfriede Failer illustriert wird das Buch erscheinen. Der Termin wird bekannt gegeben.

