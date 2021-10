Gemeinderat hat große Erwartungen an neuen Aindlinger Bauhofleiter

Plus Richard Brandmair aus Petersdorf soll den Aindlinger Bauhof neu strukturieren. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler stellt klar, wer die Anweisungen gibt.

Die Marktgemeinde Aindling hat einen neuen Bauhofleiter. Richard Brandmair stellte sich am Dienstagabend dem Gemeinderat vor. Wie bei zwei Wortmeldungen deutlich wurde, hat das Gremium große Erwartungen an den 53-jährigen Petersdorfer.