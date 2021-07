Neues Auto der Aindlinger Feuerwehr kostet 370.000 Euro

Plus Die Kosten für das Logistik-Fahrzeug der Aindlinger Feuerwehr sind stark gestiegen. Auch aufgrund des jüngsten Hochwassers gilt die Investition aber als sinnvoll.

Beim Blick auf den errechneten Gesamtpreis für das neue Logistik-Fahrzeug der Aindlinger Feuerwehr wurde manch Gemeinderat überrascht. Hatte das Gremium dem Wagen vor rund eineinhalb Jahren noch zu einem Preis von etwa 250.000 Euro zugestimmt, so liegt zur europaweiten Ausschreibung jetzt eine Kostenschätzung von 370.000 Euro vor. Für Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler ist das kein Widerspruch.