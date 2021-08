Tina Schüssler dreht ihr neues Musikvideo auf Schloss Pichl

Plus In ihrem neuen Lied kritisiert die Augsburger Sängerin Tina Schüssler die Massentierhaltung. Das Musikvideo dazu dreht sie auf Schloss Pichl bei Aindling.

Eine kratzige Stimme schallt über den Hof von Schloss Pichl bei Aindling. Sie gehört der Sängerin Tina Schüssler, die dort ihr neues Musikvideo dreht. Dafür robbt die 47-Jährige in dunkler Lederkleidung über eine Wiese. Immer wieder reißt sie ihre Hände gen Himmel. Mit vollem Körpereinsatz singt sie und übertönt dabei teilweise sogar die Gitarrenmusik aus dem Lautsprecher. Worum es in ihrem neuen Lied "Geboren, um zu sterben" geht.