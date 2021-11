Aindling

Rossmann-Filiale in Aindling öffnet noch vor Weihnachten

In den linken Flachbau an der Aindliger Raiffeisenstraße, in dem früher ein Penny-Markt beheimatet war, zieht eine Filiale der Drogeriemarktkette Rossmann. Rechts in dem Bau mit dem Giebeldach ist weiterhin die Metzgerei Hörmann präsent. Die Bäckerei-Filiale, die ebenfalls in diesem Gebäudeteil war, ist mit dem Penny-Markt umgezogen.

Plus Bürgermeisterin Gertrud Hitzler bewertet eine Nutzungsänderung für eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie außerordentlich erfreut.

Von Johann Eibl

Wo früher in Aindling der Penny-Markt angesiedelt war, da wird in Kürze der Rossmann-Drogeriemarkt seine Tore öffnen. In der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses von Aindling am Donnerstag war davon die Rede, dass noch vor Weihnachten dort eingekauft werden kann.

