Aindling

vor 1 Min.

Umstrittener Standort: Darum darf der Aindlinger Dirtpark kommen

Der Dirtpark in Wertingen (Landkreis Dillingen) wurde von Jugendlichen gestaltet. Auch in Aindling sollen Jugendliche beim Bau und bei der Pflege des Parks mitwirken.

Plus Nach der Kritik am Standort für den Aindlinger Dirtpark äußern sich die Bauaufsicht und die Naturschutzbehörde. Sie hoffen auf eine Aufwertung der Natur.

Von Evelin Grauer

In einer alten Sandgrube in Aindling soll demnächst ein Dirtpark entstehen. Der Parcours aus Erd- und Lehmhügeln für BMX-Fahrer und Mountainbiker erregt allerdings die Gemüter, weil insbesondere Anwohner den Standort im Norden Aindlings für falsch halten. Genauso wie die örtliche Gruppe des Bund Naturschutz befürchten sie einen zu tiefen Eingriff in die Natur. Die untere Naturschutzbehörde und die Bauaufsichtsbehörde am Landratsamt sehen das anders.

