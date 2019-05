vor 46 Min.

Aindling erwartet Besuch aus Avord

Partnerschaftskomitee bereitet sich auf die Gäste aus Frankreich Ende Mai vor

Das Kribbeln war deutlich zu spüren, denn die Vorfreude war groß bei der diesjährigen Generalversammlung des Partnerschaftskomitees. Schließlich werden in Kürze die französischen Freunde aus der Partnergemeinde Avord erwartet. So standen die Vorbereitungen für den Besuch auch im Mittelpunkt der Tagesordnung.

Doch bevor die Planungen für den dreitätigen Besuch besprochen werden konnten, berichtete der Vorsitzende Josef Krepold über die Aktivitäten des Jahres 2018. Höhepunkt des vergangenen Jahres war sicherlich der Besuch der Vereinsmitglieder in Avord. Dazu kamen eine ganze Reihe unterschiedlicher Aktivitäten, vom Crêpes-Backen beim Aindlinger Oster- und Weihnachtsmarkt über den Besuch von Musicals bis hin zum Boule spielen. Außerdem gab Krepold einen Ausblick auf die kommenden Jahre, für die er sich eine verstärkte Einbindung der Jugend wünscht.

Er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit weiteren Aktiven in Aindling wie etwa dem Theaterverein, der Bücherei oder dem Musikverein. So sei wieder eine Lesung geplant, eine professionelle Weinprobe werde organisiert und vor allem behage ihm die Vorstellung regelmäßiger Stammtischabende bei Wein, Café und auch Bier für den Austausch unter Freunden und Gleichgesinnten.

Der formelle Teil der Versammlung setzte sich fort, als Schriftführerin Barbara Krepold das Protokoll der Generalversammlung des Vorjahres verlas und anschließend Kassenwartin Elisabeth Schwab einen Bericht über die Ein- und Ausgaben des Vereins und den aktuellen Vermögensstand vortrug.

Nach der Entlastung des Vorstands und einiger Neuwahlen konnten nun endlich die Anwesenden ihre Fragen zum Besuch der langjährigen französischen Freunde stellen. Denn schon Ende Mai ist es soweit: Von Christi Himmelfahrt bis zum folgenden Sonntag begrüßt das Aindlinger Partnerschaftskomitee seine französischen Freunde, dazu etliche Musiker und auch vier Schülerinnen für eine dreitätige Visite. Vorsitzender Josef Krepold und sein Vorstand haben sich auch dieses Mal viele Gedanken um ein kulturell reiches und bajuwarisches Besuchsprogramm gemacht. So führen sie ihre Gäste am Freitag, 31. Mai, in die Chiemgauer Alpen.

Um die Kraftreserven wieder aufzutanken, führt der Weg der Gruppe anschließend ins nahe gelegene Ruhpolding zur „Windbeutelgräfin“, einem ebenso berühmten wie historischen Bauernhauscafé.

Das Partnerschaftskomitee veranstaltet auch wieder einen Festabend. Bei einer eigens für die jugendlichen Teilnehmer organisierten Disco dürfen auch die jüngeren Gäste ihre überschüssigen Energiereserven an diesem Abend bei tanzbarer Musik loswerden. Am folgenden Sonntag werden die Gäste verabschiedet. (AN)

