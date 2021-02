vor 34 Min.

Aindlinger Wasserwacht ist auch im Corona-Jahr sehr aktiv

Plus Erstmals bilanziert die Aindlinger Wasserwacht ein Jahr in einer Online-Versammlung. Trotz Corona gab es einiges zu tun für die Helfer.

Von Anton Treffer

Die Aindlinger Wasserwacht hat mit einer Online-Jahreshauptversammlung digitales Neuland betreten. Vorsitzender Andreas Förg konnte dazu knapp 40 Teilnehmer begrüßen. Die Mitglieder hatten sich vorab anmelden können und dann per E-Mail die Zugangsdaten bekommen. Die Ortsgruppe bilanzierte ein trotz Corona noch recht ereignisreiches Jahr.

Beim Donauschwimmen war Aindlings Wasserwacht noch dabei

Von den zahlreichen Aktivitäten berichteten der Vorsitzende, Technischer Leiter Jürgen Liepert und Blutspende-Beauftragter Stefan Ohm. Wenn auch viele Veranstaltungen wie etwa der Herbstschwimmkurs abgesagt werden mussten, waren die Wasserwachtler doch froh, dass sie den Frühjahrsschwimmkurs noch fast komplett hatten abwickeln können. Auch am Donauschwimmen in Neuburg war vor einem guten Jahr noch die Teilnahme möglich. Die Aindlinger waren mit 15 Schwimmern, drei Eisschwimmern und vier Helfern vor Ort.

Wasserwacht passt über 900 Stunden an den Sander Badeseen auf

Im Sommer gab es ebenfalls viel zu tun. Insgesamt leisteten die Freiwilligen 936 Wachstunden an 37 Tagen an den Sander Badeseen. Auch von den vier geplanten Blutspendeterminen konnten drei abgewickelt werden - dank eines neuen Hygienekonzeptes. Neben notwendigen Materialbeschaffungen zur Wasserrettung erweiterte die Ortsgruppe außerdem den Atemluftkompressor mit einer Überwachungsanlage, die höchste Qualitätsansprüche an die verfüllte Atemluft sicherstellt. Die Ortsgruppe füllt damit zum Beispiel Druckluft für die eigenen Taucher oder die Atemschutzgeräte der umliegenden Feuerwehren.

Vor allem im Sommer hielten sich die aktiven Rettungskräfte fit mit Funk-, Bootsführer- und Tauchübungen, aber auch Übungen für die Schnelle-Einsatz-Gruppe Wasserrettung (SEG). Einige davon wurden virtuell durchgeführt. Die SEG musste zu drei Einsätzen ausrücken. Insgesamt leisteten die Ehrenamtlichen über 1500 Stunden unentgeltliche Arbeit, wie aus der Bilanz hervorging.

Insgesamt leisteten die Freiwilligen 936 Wachstunden an 37 Tagen an den Sander Badeseen. Bild: Alexander Kaya (Symbolfoto)

Auch gesellschaftliche Aktivitäten gab es zum Teil noch, zum Beispiel ein Kesselspeckessen im Februar. Drei Lehrscheine im Bereich Rettungsschwimmen und Schwimmen wurden erfolgreich verlängert. Fred Kurz beschloss seine aktive Laufbahn als Erste-Hilfe-Ausbilder im November nach 46 Jahren.

Am schwersten trifft die Corona-Krise die Jugendarbeit der Aindlinger

Am schwersten traf die Corona-Krise die Jugendarbeit der Wasserwacht, weil seit März kein Schwimmtraining mehr im Hallenbad stattfinden konnte. Jugendleiterin Jasmin Schuster berichtete, dass die Jugend nach einem Vorbereitungswochenende im Aindlinger Feuerwehrhaus noch am Landkreis-Entscheid der Wasserrettungswettkämpfe teilgenommen habe und dort einen zweiten und zwei dritte Plätze belegte. Die Höhepunkte waren unter anderem ein eingeschränktes Training am See im Sommer und ein Außeneinsatz zum Wachdienst auf Wangerooge, an dem drei Mitglieder teilnahmen.

Laut Kassier Christian Fischer war der Kassenstand ausgeglichen. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler dankte in ihrem Grußwort den Wasserwachtlern für ihr Engagement, ebenso wie Martin Fend, BRK-Beauftragter für das Ehrenamt, und Winfried Liebert, Vorsitzender der Kreiswasserwacht. Letzterer hob hervor, wie wichtig die Übungen seien. Sie seien das beste Mittel, um der Grundaufgabe, der Bekämpfung des Ertrinkungstodes, nachzukommen.

Aindlinger Wasserwacht zeichnet treue Mitglieder aus

Die Ortsgruppe zeichnete langjährige Mitglieder aus. Das "kleine Dienstabzeichen" und die Auszeichnungsspange Wasserwacht erhielten für zehn Jahre Noemi Christoph und für 40 Jahre Andreas Jakob. Letzterer erhielt außerdem die DRK-Ehrennadel in Gold für 25 Jahre. Die Auszeichnungsspange Wasserwacht gab es für Andreas und Anna-Maria Aichele (15 Jahre) sowie Andreas Förg (35 Jahre). Das Ehrenzeichen des Freistaates Bayern in Silber erhielt Irene Förg (25 Jahre), in Gold ging es an Bernd Ledabyll und Thomas Wehr (40 Jahre).

