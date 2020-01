vor 53 Min.

Alfred Rappel bittet um Geduld mit seinem Nachfolger

Scheidender Rehlinger Bürgermeister hält letzte Neujahrsansprache auf Rathausplatz und übt dabei auch Kritik

Von Josef Abt

In Rehling ist es Tradition, dass sich an Silvester nach dem Jahresschlussgottesdienst die Bevölkerung am Rathausplatz trifft, um das alte Jahr zu verabschieden. So auch am Dienstag, als die Kirchenbesucher nach dem Gottesdienst musikalische durch die Rehlinger Blasmusiker empfangen wurden.

Gab es in Rehling in früheren Jahren das Neujahrsanblasen, bei dem die Musikanten zwei oder drei Tage bei jedem Wetter von Haus zu Haus gingen und einen Obolus dafür erhielten, praktiziert der Musikverein das nun in geänderter Form.

Märsche und Polkas erklangen am Rathausplatz neben dem Weihnachtsbaum, dazu wurden Glühwein und andere Getränke gegen eine Spende ausgeschenkt. Im Namen des Musikvereins dankte der Vorsitzende, Andreas Kober, den Anwesenden für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr und überbrachte gute Wünsche für 2020.

Alfred Rappel ergriff letztmals in seiner Funktion als Rehlinger Bürgermeister das Wort: „Trotz der vielen Maßnahmen und Ausgaben können wir als Gemeinde noch ein positives Fazit ziehen.“ Rehling stehe finanziell gut da. „Wir haben immer noch ein Polster in Höhe von einer Million Euro“, so Rappel.

Er erwähnte die großen Baumaßnahmen, darunter den Bauabschluss der Kläranlage und den neuen Kindergarten, der derzeit entsteht. Dazu kämen hohe Ausgaben durch den Grunderwerb für das neue Baugebiet östlich von Rehling. Hier sollen rund 40 Häuser entstehen. Der Bebauungsplan ist in der Aufstellungsphase, im neuen Jahr sollen die Bauplätze realisiert werden. Eine Unmenge an Bewerbern warte voller Ungeduld auf den Startschuss, so Rappel. Doch erst müsse die Erschließungsplanung abgesegnet werden. Auch die Festlegung der Verkaufsrichtlinien beschäftigt derzeit den Gemeinderat. Zum Vergabetermin für die Grundstücke wollte Rappel noch nichts Endgültiges sagen. „Doch ich hoffe, dass dies noch in meiner Amtszeit als Bürgermeister, also bis 30. April 2020, über die Bühne gehen kann.“

Der Bau des Kindergartens begann im April. Hier kam es zu mehreren Verzögerungen, sodass der Einzug der Kinder bis Anfang 2021 warten muss. Rappel ging in seiner Rede auf in seinen Augen nicht angebrachte Kritik aus Teilen der Bevölkerungan dem Bau ein: „Hier sollten sich die Betreffenden fragen, ob sie alle Hintergründe kennen (Geologen, Statiker), bevor man mit solch massiver Kritik, auch mit Leserbriefen, an die Öffentlichkeit geht.“ Er betonte, es werde „ein toller Kindergarten, darauf werden die Rehlinger noch stolz sein“.

Der Bürgermeister nannte als positives Beispiel ein ebenfalls umstrittenes Bauvorhaben im Ort: das Mehrfamilienwohnhaus an der Bergstraße. Anders, als viele Skeptiker befürchtet hätten, füge es sich optisch gut in das Gesamtbild ein. Rappel listete auch mehrere begonnene Vorhaben auf, die vom neuen Bürgermeister und dem neuen Gemeinderat fortzuführen sind, darunter der Ausbau der Hambergstraße bis zum neuen Baugebiet.

Als Einschnitt bezeichnete der scheidende Bürgermeister die personelle Veränderung im künftigen Gemeinderat: Acht der 14 Gremiumsmitglieder scheiden aus. Hier sei Vertrauen und Geduld der Bürger gefragt, um den „Neuen“ eine Chance zu geben. Sie würden sich bald in ihr Amt einarbeiten und es zum Wohle der Bürger ausüben, so Rappel. Dann übernahmen wieder die Musikanten das Geschehen. Bei einem gemütlichen Plausch wurde auf den Jahreswechsel angestoßen.