Bub läuft vor ein Auto und wird leicht verletzt

Ein neunjähriger Junge tritt in Altomünster unvermittelt auf die Straße und stößt mit einem Auto zusammen. Dabei wird er leicht verletzt.

Ein Bub ist in Altomünster (Landkreis Dachau) vor ein Auto gelaufen. Eine 32-Jährige war am Donnerstag gegen 15.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße in Richtung Aichacher Straße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, trat unvermittelt ein neunjähriger Junge von rechts auf die Straße.

Junge verletzt sich bei Unfall in Altmünster leicht

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß zwischen Auto und Kind. Der Bub, der alleine unterwegs war, verletzte sich dabei leicht am Arm, so die Polizei. Es entstand kein Sachschaden. (kneit)