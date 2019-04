23.04.2019

Am Ende erreicht die Magd ihr Ziel

Katholische Landjugend begeistert mit der Premiere des Lustspiels „Der vererbte Hochzeiter“ über 200 Besucher in Stotzard

Von Johann Eibl

So richtig tiefgründig sind die Stücke nicht, die jedes Jahr im Frühling die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Stotzard auf die Bühne bringt. Aber das wäre sicher auch nicht im Sinne des Publikums, das bei der Premiere am Ostersonntag im Gemeinschaftshaus alle Plätze belegte. Unter den gut 200 Besuchern befand sich auch Aindlings Bürgermeister Tomas Zinnecker. Sie wollen bei dieser Gelegenheit nicht über die großen oder weniger gravierenden Probleme vor der Haustür und draußen in der weiten Welt nachsinnen, sondern sich ganz einfach amüsieren. Und das ist auch diesmal wieder gelungen, wie man dem langen Applaus am Ende der Vorstellung mühelos entnehmen konnte.

Marianne Santl hat in dem Lustspiel, das den Namen „Der vererbte Hochzeiter“ trägt und in drei Akten aufgeführt wird, allerhand Themen zusammengetragen, die irgendwie typisch sind für bayerische Dorfbühnen. Es geht natürlich zu allererst um die Liebe und die bisweilen damit verknüpften Probleme. Wirtschaftliche Überlegungen spielen gleichfalls eine wichtige Rolle. Das Gleiche gilt auch für ein Testament, das die Tante Klara verfasst hat und das wiederholt mit deutlichen Worten kritisiert wird. Weil es darin eine mögliche Erbin verpflichtet, einen Mann vor den Traualtar zu führen, der so gar nicht ihren Vorstellungen entspricht.

Die Besetzung der Rollen ist einmal mehr beachtlich. Stase, die Magd beim Wieserbauern und gespielt von Martina Neumair, kommt mit am besten an. Sie wirkt frech bis renitent, widerspricht jeglicher Anweisung vehement und bezieht ihr reiches Wissen über die Beziehung zwischen Mann und Frau im Wesentlichen aus dem Lesen von Romanen, wozu sie eine große Lupe braucht. In der Schlussszene freilich darf sie sich als die große Siegerin des Abends fühlen, weil sie den Bürstenbinder Sepp aus dem Nachbardorf, den Tobias Bleis verkörpert, heiraten darf. Dieser Bräutigam besticht durch seine Einfalt, die bereits bei seinem oft zitierten Slogan „Ja, mei“ zum Ausdruck kommt.

Hans Wieser, der Wieserbauer, den Michael Weichenberger mimt, hat vielleicht am meisten zu sagen in den rund zwei Stunden reiner Spielzeit. Am Ende aber geht sein Plan nicht in Erfüllung. Christa Wieser, seine Ehefrau, die von Annika Brandmeir verkörpert wird, wirkt ausgesprochen energisch. Sie schreckt nicht einmal davor zurück, Pfarrer Braun (Michael Braun) regelrecht aus der Stube zu fegen. Tina Wieser, die Tochter des Wieserbauern (Emma Reich), denkt nicht daran, sich dem Wunsch der Eltern zu fügen und deren Wunschkandidaten zum Ehemann zu nehmen.

Die Weber Kathl (Katja Stieglbauer) bringt gleich mal zum Ausdruck, warum sie wiederholt die Nachbarn aufsucht. Es ist die pure Neugierde auf das, was in nächster Zeit alles passieren könnte. Flori (Thomas Lechner), der Knecht beim Brunnerbauer, erweist sich als Sohn des Brunnerbauern (Johannes Kistler), der mal eine folgenreiche Affäre mit einer Magd hatte. Für die Regie sind Markus Oswald und Martin Erhard verantwortlich, als Souffleur fungiert Tobias Hein und für die Maske sind Theresa Bestele sowie Anika Nefzger zuständig.

Was zur Tradition bei diesem Theater gehört: Man nimmt auch diesmal Bezug zur Region. So ist etwa von Weichenberg die Rede, das nur wenige Kilometer von Stotzard entfernt ist, oder von Pfarrer Thomas Schwartz, der früher hier tätig war und 2010 nach Mering wechselte.

Zweimal noch ist „Der vererbte Hochzeiter“ in Stotzard zu sehen. Am Freitag, 26. April, und einen Tag später stehen die letzten Aufführungen auf dem Programm. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, bei beiden Terminen wird eine Cocktailbar eingerichtet.

