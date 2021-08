Sturz in Rennradgruppe: 56-Jähriger muss per Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei Ampermoching (Landkreis Dachau) kommt es zu einem Unfall. Dabei wird ein 56-jähriger Rennrad-Fahrer so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss.

Zu einem schweren Fahrradunfall ist es am Montagabend zwischen Ampermoching und Purtlhof (Landkreis Dachau) gekommen. Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt, fuhr eine Rennradgruppe gegen 19.55 Uhr auf der Ortverbindungsstraße, als kurz nach Ampermoching ein 49-Jähriger bremsen musste. Zwei nachfahrende Mitglieder der Gruppe, ein 56-Jähriger aus Unterschleißheim und ein 57-jähriger Schwabhausener, bemerkten dies zu spät und stürzten.

Fahrrad-Unfall bei Ampermoching: 56-Jähriger muss ins Krankenhaus

Dabei wurde der 56-Jährige so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Harlaching geflogen werden musste. "Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt er leichte Verletzungen", heißt es in der Polizeimitteilung. Der 57-Jährige zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Er wurde noch am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (kmax)