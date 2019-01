15.01.2019

Anna Ehleider feiert 100. mit Ururenkel

Im Gasthaus Moosbräu feierte Anna Ehleider mit ihrer Großfamilie ihren 100. Geburtstag.

Die gebürtige Augsburgerin ist in Oberhausen aufgewachsen und hat ihr gesamtes Leben in Augsburg verbracht. Im Dezember 1940 heiratete sie in St. Ulrich in Augsburg. Seit Juli 1988 ist Anna Ehleider verwitwet. Zwei Kinder brachte sie zur Welt – ein Mädel und einen Buben. Heute lebt nur noch der Sohn Dieter. Doch es gibt eine große Zahl von Nachkommen. Fünf Enkel und sieben Urenkel und vor drei Wochen hat der kleine Julian die Jubilarin zur stolzen Ururgroßmutter gemacht.

Das große Hobby von Anna Ehleider war Basteln für Basare (ehrenamtlich). Darin hat sie viel Zeit investiert.

Seit April 2017 lebt Anna Ehleider im AWO-Heim in Aindling. In Aindling ist die große Verwandtschaft überwiegend ansässig und kann sich liebevoll um die 100-Jährige kümmern. (peka)

