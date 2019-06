vor 51 Min.

Anton Brecheisen aus Alsmoos ist 75

Anton Brecheisen hat vor Kurzem seinen 75. Geburtstag mit Familie, Freunden und Bekannten in seinem Garten gefeiert. Seit 50 Jahren ist er mit seiner Frau Maria verheiratet, außerdem hat Anton Brecheisen zehn Geschwister. Der leidenschaftliche Maurer erfreut sich bester Gesundheit und ist handwerklich durchaus noch aktiv. Zudem werkelt er aber auch gerne in seinem Garten, kümmert sich um die Hühner, fährt Rad oder ein Moped aus dem Jahr 1960. Er betreut den Bauwagen der Katholischen Landjugend in Alsmoos mit hausmeisterlichen Tätigkeiten. Die Aktivitäten und die Betreuung der Jugendlichen im Bauwagen schätzten die Brecheisens. Das Ehepaar gilt als jung geblieben wegen des sehr langen und intensiven Kontaktes mit der Landjugend.

Der Bauwagen wäre ohne die Brecheisens kaum vorstellbar. Häufig sitzen Jung und Alt abends und am Wochenende zusammen und halten einen Plausch. Die Familie Brecheisen ist diejenige, die dort hauptsächlich für Ordnung sorgt, die Außenanlage pflegt und bei Ruhestörung etc. verantwortungsvoll reagiert. Damit ist das Ehepaar den Jüngeren ein Vorbild.

Außerdem ist Anton Brecheisen aktives Mitglied im SSV Alsmoos-Peterdorf, bei den Gundelsdorfer Schützen und bei der Katholischen Landjugend Alsmoos. (AN)

Themen Folgen