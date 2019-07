vor 38 Min.

„Applaus, Applaus“ für 86 Schulabgänger

Geschwister-Scholl-Mittelschule Aichach verabschiedet fünf Klassen. Fast alle wissen, wie es weitergeht

Von Gerlinde Drexler

Die drei Besten der Geschwister-Scholl-Mittelschule in Aichach scheinen sich abgesprochen zu haben. Fatjan Graiqevci, Magnus Bachmann und Beatrix Huber erreichten bei der Abschlussprüfung alle drei einen Notendurchschnitt von 1,70. Fünf Abschlussklassen, zwei davon zehnte Klassen, feierten am Donnerstagabend ihren Schulabschluss. Fast alle der insgesamt 86 Abschlussschüler wissen schon, wie es bei ihnen weitergeht.

Schulleiter bezeichnet Prüfungen als "sehr erfolgreich"

Als „sehr erfolgreich“ bezeichnete Schulleiter Franz Negele die Prüfungsergebnisse. Vor allem die Neuntklässler hätten alle sehr positiv überrascht, freute er sich. Von den 56 Schülern aus den neunten Regelklassen nahmen 50 am Qualifizierten Abschluss teil und 44 bestanden ihn. Prozentual sind das 88 Prozent, die mit dem sogenannten Quali von der Schule abgehen. „Respekt“, fand Negele. Im Vorjahr waren es nur 60 Prozent gewesen. Der Anteil der Zehntklässler, die den mittleren Bildungsabschluss haben, macht 90 Prozent aus. In Zahlen ausgedrückt: Von 30 Zehntklässlern schafften 27 die Mittlere Reife.

Mit dem Schulabschluss hätten sie ein Etappenziel erreicht, sagte der Aichacher Bürgermeister Klaus Habermann. „An das Schulleben könnt ihr einen großen Haken machen.“ Er erinnerte die Schüler daran, dass auf sie „noch weitere Etappenziele und Herausforderungen“ warten würden. Mit Blick auf die Wirtschaft und das Handwerk, wo händeringend engagierte und teamfähige Mitarbeiter gesucht werden, sagte der Bürgermeister: „Ihr habt eine gute Zeit erwischt.“ Jetzt liege es an ihnen, die Weichen zu stellen. Habermann empfahl ihnen, sich von Rückschlägen nicht unterkriegen zu lassen.

Lehrer waren beliebt

Und er legte ihnen sein eigenes Motto ans Herz: „Manch einer verdankt seinen Erfolg den Ratschlägen, die er gerade nicht befolgt hat.“ Die Zeit an der Schule „scheint nicht so schlecht gewesen zu sein“, sagte Rektor Negele. „Es geht sogar das Gerücht, dass einige ihre Lehrer richtig mögen“, sagte er mit einem Schmunzeln. Wer drei Jahre lang den gleichen Klassenleiter hatte, verbrachte rund 2160 Schulstunden mit diesem, so Negele. Die Fotos, die die Schüler von ihren Abschlussfahrten präsentierten, unterstrichen, dass die Lehrer beliebt waren. Schulsprecher Dennis Oswald sagte: „Wir haben den Lehrern sicher einige Sorgen bereitet. Doch sie haben das Schuljahr mit uns gerockt.“

Wie schon die Eltern, seien auch die Lehrer Wegweiser für die Schüler gewesen, sagte der Rektor. „Euer Wohl und Eure Zukunft waren uns wichtig.“ Die Schüler hätten bisher nur kurzfristig vom rechten Weg abkommen können. „Dann war jemand da, der Dir geholfen hat, den Weg wiederzufinden.“ Nun würden die Absolventen an einer Kreuzung stehen und es beginne ein neuer Abschnitt.

Von den 86 Abschlussschülern haben 44 eine Lehrstelle. 25 gehen weiter zur Schule, fünf gehen in eine berufsvorbereitende Maßnahme und sechs haben sich an der Geschwister-Scholl-Schule für „eine Vertragsverlängerung beworben“. Sie drehen eine sogenannte Ehrenrunde. Sechs Schüler sind noch unschlüssig, was sie machen wollen.

Passend zum Schulabschluss war dann einer der musikalischen Beiträge der Abschlussschüler „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller. „Genießt diesen besonderen Tag“, empfahl Rektor Negele schließlich den Absolventen.

Themen Folgen