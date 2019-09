vor 36 Min.

Arbeiter wird bei Verpuffung in Unterbernbach verletzt

Ein Betriebsunfall im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach beschäftigte am Sonntagabend die Polizei.

Ein 41-Jähriger zieht sich bei einem Unfall bei der Kühbacher Holzfirma Heggenstaller eine Verletzung an der Hand zu. Er war allein an einer Maschine tätig.

Ein 41-jähriger Arbeiter der holzverarbeitenden Firma Heggenstaller wurde am Sonntagabend bei einem Unfall verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es um 20.25 Uhr in dem Werk im Kühbacher Ortsteil Unterbernbach zu einer Verpuffung, bei der sich der Mann eine leichte Verletzung an der Hand zuzog. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei stellt kein Fremdverschulden fest

Laut Polizei war der 41-Jährige zur Unfallzeit in einem Betriebsraum der Firma allein mit Arbeiten an einer Holzpressmaschine beschäftigt, als es aus bisher unerklärlichen Gründen eine Verpuffung in der Maschine gab. Wie die Polizei berichtet, konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden.

Heggenstaller produziert in Unterbernbach nach eigenen Angaben Schnittholz, Pressspanklötze, Pellets und Öko-Strom. (ull)

