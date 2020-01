vor 17 Min.

Arbeitslosenquote steigt im Landkreis auf 2,0 Prozent

Die Agentur für Arbeit gab am Freitag die aktuellen Zahlen für den Landkreis bekannt: Demnach stieg die Arbeitslosenquote auf 2,0 Prozent.

Plus Die Arbeitslosenquote steigt im Jahresvergleich auf 2,0 Prozent. Die Zahl der Langzeitarbeitlosen sinkt, bei anderen Personengruppen sieht es weniger gut aus.

Von Nicole Simüller

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Aichach-Friedberg ist im Dezember leicht von 1,9 auf 2,0 Prozent gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um 6,5 Prozent auf 1559 Menschen, die der offenen Stellen blieb mit 559 nahezu gleich (siehe Tabelle am Ende dieses Artikels). Diese Zahlen gab am Freitag die Arbeitsagentur Augsburg bei einem Pressegespräch in Aichach bekannt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Im Vergleich zum Vorjahr verschlechterten sich konjunkturbedingt die Zahlen im Wittelsbacher Land. So stieg die Zahl der Arbeitslosen um ein Zehntel. Die der unter 25-Jährigen ohne Job ging um ein Achtel nach oben, die der über 55-Jährigen sogar um knapp ein Sechstel. Zahl der Schwerbehinderten ohne Job steigt stark an Am härtesten traf es die Gruppe der arbeitslosen Schwerbehinderten: Sie wurde um über ein Fünftel größer. Die Arbeitslosenquote stieg im Jahresverlauf von 1,9 auf 2,0 Prozent. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ging um mehr als ein Zehntel zurück. Dennoch sagte Elsa Koller-Knedlik, Chefin der Arbeitsagentur Augsburg: „Angesichts der bayerischen Zahlen kann man die Zahlen im Landkreis nur noch mehr schätzen.“ Im Durchschnitt hatten im vergangenen Jahr 1582 Menschen keine Arbeit – das ist nur geringfügig mehr als der tiefste Wert der vergangenen zwei Jahrzehnte, der im Jahr zuvor bei 1556 Menschen gelegen hatte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Chefin der Arbeitsagentur: „Situation ist besser als die Stimmung“ Koller-Knedlik machte deutlich: „Die Situation ist besser als die Stimmung von manchen.“ Als Beleg führte sie unter anderem die zwar rückläufige, aber nach wie vor hohe Zahl offener Stellen sowie die geringe Nachfrage nach Insolvenz- und Kurzarbeitergeld an. Hinzu komme ein deutlicher Anstieg bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und ein spürbarer Rückgang bei der Zeitarbeit. Die Agenturchefin spricht infolgedessen von einem „sehr robusten Arbeitsmarkt“ in Aichach-Friedberg und im gesamten Agenturbezirk. Das hänge vor allem mit der „jahrelang im Landkreis bestehenden, guten Arbeitsmarktsituation“ zusammen. Erfolge bei Vermittlung von Langzeitarbeitslosen Einige Besonderheiten hob sie dennoch hervor. Im Vergleich mit dem gesamten Agenturbezirk Augsburg, zu dem die Stadt und der Landkreis Augsburg sowie der Landkreis Aichach-Friedberg gehören, gibt es im Wittelsbacher Land deutlich mehr Schwerbehinderte ohne Job und mehr ältere Arbeitslose. Der Statistik ist außerdem zu entnehmen, dass es hier deutlich weniger arbeitslose Ausländer gibt. Ein Grund dafür könnte sein, dass der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in Augsburg sehr hoch ist und sich das dort in der Arbeitslosenstatistik niederschlägt. Was noch auffällt: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sank im Landkreis im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel. Sie liegt inzwischen bei 206, im Dezember vergangenen Jahres waren es 63 mehr. „Was hier hervorragend gelingt, ist, Langzeitarbeitslose in Beschäftigung zu bringen“, lobte denn auch Koller-Knedlik die Arbeit der Vermittler. Arbeitsmarkt im Landkreis Aichach-Friedberg im Dezember 2019: Arbeitssuchende 3218 (November 2019: 3011, Dezember 2018: 3113)



3218 (November 2019: 3011, Dezember 2018: 3113) Arbeitslose 1559 (1464, 1416)



1559 (1464, 1416) Arbeitslosenquote 2,0 % (1,9 %, 1,9 %)



2,0 % (1,9 %, 1,9 %) Männer 890 (822, 813)



890 (822, 813) Frauen 669 (642, 603)



669 (642, 603) Unter 25 Jahren 136 (135, 121)



136 (135, 121) 50 Jahre und älter 689 (647, 594)



689 (647, 594) Ausländer 327 (303, 315)



327 (303, 315) Hartz-IV-Empfänger 414 (424, 460)



414 (424, 460) Langzeitarbeitslose 206 (214, 269)



206 (214, 269) Schwerbehinderte 195 (192, 161)



195 (192, 161) Offene Stellen 559 (556, 627) Lesen Sie dazu auch: Arbeitsvermittler wollen verstärkt „Hartz-IV-Karrieren“ verhindern

Themen folgen