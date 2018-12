vor 18 Min.

Atemlose Stille nach dem Konzert

Beim Weihnachtssingen der Todtenweiser Singrunde spenden die Zuhörer 600 Euro für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Die Sänger schaffen mit ihrer Darbietung in der weihnachtlich geschmückten Kirche eine ganz besondere Atmosphäre

600 Euro Spendenerlös sind beim Weihnachtssingen der Todtenweiser Singrunde zusammengekommen. Die Singrunde spendet das Geld traditionell der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Ursula Haggenmüller sagte zu Beginn des Konzerts zu den Zuhörern: „Immer wieder haben Dichter Texte über die Weihnachtsbotschaft geschrieben, und Komponisten haben viele davon in Melodien gekleidet. Einige davon sollen heute Ihre Seele erwärmen und Ihr Herz berühren. Und vielleicht haben Sie am Ende ein Herz für die Kartei der Not.“

Der Chor eröffnete mit schlichter Interpretation die Volksweise „Jetzt kommt die heilig’ Weihnachtszeit“, und schon erstrahlten die schön geschmückten Bäume im Altarraum. Mit Bezug auf die Propheten des Alten Testaments erklang die Melodie „Es wird ein Stern aufgehen“ – ein Chorsatz, der sehnsuchtsvoll und gedankenverloren macht.

„Auf was warten wir, Jahr um Jahr?“, fragte Ursula Haggenmüller nachdenklich. Die musikalische Weihnachtsgeschichte ging weiter mit „Aus einer schönen Rose“ und „Maria ging übers Gebirge“. Dann kam das Licht über die Hirten, Taglöhner, Menschen am Rande der Gesellschaft. In der langen Auskostung von Dreiklängen erreichte der Frauenchor mit dem Lied „O wachet, nicht schlafet“ eine besondere Stimmung. Dann ein freudiges „Gloria in excelsis Deo“ aus Taizé. Feierlich und fließend weich in Terzen sangen Ursula Haggenmüller und Heidi Geirhos den Satz aus Tirol „Heiligste Nacht“.

Aufhorchen ließ an diesem Abend der Bassist Johann Leopold, der mit großer Kraft und Brillanz das „Transeamus usque Bethlehem“ (Auf, lasst uns eilen nach Bethlehem) sang und das freudige „Gloria“ des Chores, das den Kirchenraum mit voller Klangpracht aufleuchten ließ. Hervorzuheben sind auch die beiden Instrumentalisten Patricia Leopold an der Querflöte und Kilian Leopold an der E-Orgel, die ihren Vater mit einnehmender Tonschönheit begleiteten.

Zwei Weihnachtslieder aus Oberbayern – „Ein Kind ist uns geboren“ und „Still, o Himmel“ – begleiteten weiter durch das weihnachtliche Geschehen. Sehr homogen und mit hoffnungsvoller Zuversicht erklang das Lied „Es ist ein Ros entsprungen“ von Michael Praetorius von 1599. Einstimmen konnten die Zuhörer beim „Andachtsjodler“ aus Sterzing, den der Chor innig, klar und einfach darbot. „Ein Lied, geboren aus der Not des Augenblicks für die Ewigkeit“, so Haggenmüller. 1818 vertonte Lehrer und Organist Franz-Xaver Gruber das Gedicht „Stille Nacht“ seines Freundes Pfarrer Josef Mohr in Oberndorf. Heuer wurde es 200 Jahre alt. Es wurde in über 300 Sprachen übersetzt und wurde im Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen.

Melancholisch und wunderbar langsam sang der Chor die erste Strophe. Die Konzertbesucher konnten mit einstimmen und eine ruhige, gedämpfte Atmosphäre lag im Innenraum des weihnachtlich geschmückten Gotteshauses. Ein Applaus hätte die hoffnungsvolle Zuversicht und die weihnachtliche Stimmung getrübt, deshalb herrschte am Ende nur atemlose Stille. Dazu waren die Kirchenglocken zu hören. (hg)

