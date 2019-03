vor 41 Min.

Attacke: Unbekannter schießt mit Stahlkugeln auf Affinger Wohnhaus

Der Täter verwendet eine Schleuder und Vier-Millimeter-Kugeln. Die Schäden sind erst am nächsten Tag sichtbar. Die Aktion in Affing war nicht ungefährlich.

Von Carmen Jung

Eine Attacke der besonderen Art haben die Bewohner eines Hauses in der Affinger Straße in Gebenhofen am Wochenende erlebt. In der Nacht zum Sonntag beschoss ein Unbekannter das Gebäude mit Stahlkugeln. Laut Polizei schoss der Täter am Sonntag gegen 2.15 Uhr insgesamt fünfmal auf das Gebäude. Wie Polizeichef Erich Weberstetter auf Nachfrage erläuterte, verwendete der Täter eine Schleuder. Bei den Geschossen handelt es sich um gewöhnliche vier Millimeter dicke Stahlkugeln. Einige von ihnen fand die Polizei am Tatort. Die Kugeln beschädigten zwei Fenster und zwei Glasbausteine und richteten einen Schaden von etwa 1000 Euro an.

Der Beschuss mit den Stahlkugeln in Gebenhofen war nicht ungefährlich

Die Attacke betraf ein Zweifamilienhaus, in dem insgesamt sieben Menschen wohnen. Wie viele von ihnen den nächtlichen Beschuss mitbekamen, ist nicht klar. Ein Bewohner erwachte von den Schüssen, gab aber zunächst nichts darauf, wie Weberstetter erläutert. Erst am nächsten Tag war klar, woher der nächtliche Lärm gerührt hatte. Die Aktion mit der Schleuder war nicht ungefährlich. Wenn eine der Kugeln einen Menschen am Kopf getroffen hätte, wäre dieser vermutlich tot, so der Polizeichef.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter unter Telefon 08251/8989-11.

