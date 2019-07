18.07.2019

Auf drei Strecken rund um Affing

Am Wochenende sind Internationale Wandertage

Nun schon zum 29. Mal veranstaltet die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli, ihre alljährlichen IVV-Wandertage. Der Wettergott soll dieses Jahr, anders als beim verregneten Wochenende vergangenes Jahr, wieder mitspielen, sodass einem aktiven Wochenende nichts im Wege steht.

Mit der Verlegung der Wandertage in die Turnhalle der Grundschule Affing im Jahr 2018 hat eine tatkräftige Gruppe der Abteilung den Verein fit für die Zukunft gemacht.

Am Samstag und Sonntag kann jeweils von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags gestartet werden. Es gibt die Möglichkeit, die umliegenden Felder und Fluren auf drei verschiedenen Strecken mit sechs, zehn oder 20 Kilometern Länge zu begehen.

Für die Kinder gibt es auf der kürzesten der drei Strecken ein Rätsel zu lösen, im Ziel gibt es für sie zur Belohnung kleine Preise. Auch das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz und sowohl in der Halle als auch an den Stempelstellen ist vom Verein für Verpflegung gesorgt. (AN)

