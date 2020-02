vor 56 Min.

Auf frischer Tat: Polizei fasst Graffiti-Sprayer in Karlsfeld

In Karlsfeld im Landkreis Dachau hat die Polizei zwei Jugendliche beim Sprayen von Graffiti ertappt. Den entscheidenden Hinweis gab ein 34-jähriger Karlsfelder.

Zwei 15-Jährige sind im Landkreis Dachau am Mittwoch auf frischer Tat dabei ertappt worden, wie sie Graffiti sprühten. Laut Polizei hatte ein 34-jähriger Zeuge gegen 16:30 Uhr die Jugendlichen an der Würmbrücke in der Bayernwerkstraße in Karlsfeld beobachtet und per Telefon Bescheid gegeben.

Graffiti-Sprayer: Schaden beträgt mehrere tausend Euro

Daraufhin konnten die Polizisten die 15-Jährigen noch am Tatort fassen. Die Reinigungskosten an der Brücke werden wohl mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei prüft im Moment, ob sie den beiden Jugendlichen noch weitere Taten nachweisen kann. (mswp)

