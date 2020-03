vor 41 Min.

Aus Freude an der Natur

Gartenbauverein Todtenweis hat 2020 viel vor. Mitglieder werden geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung des Gartenbauvereins Todtenweis blickte Vorsitzender Martin Brugger unter anderem zurück auf die Winterwanderung nach Stotzard, den Baumschnitt in den Streuobstwiesen im Gewerbegebiet und am Wasserhaus, das Starkbierfest bei den Schützen sowie den Arbeitsdienst am Projekt Blumenwiese im Gewerbegebiet Sand. Laufende Tätigkeiten sind jeden ersten und dritten Freitag im Monat ab 18 Uhr, mit der Pflege des Vereinsgartens und rund um das Museum Gruin Haus. Das Vereinsjahr 2020 umfasst unter anderem folgende Termine: am 21. März Baumschnitt in den Streuobstwiesen im Gewerbegebiet Sand und am Wasserhaus. Am 4. April die Aktion Saubere Landschaft, am 17. April der Vortrag im Vereinsheim „Wasser ist unser Leben“ von Rupert Reitberger und am 5. Juli der Jahresausflug zur Landesgartenschau in Ingolstadt.

Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet: Monika Brugger, Marianne Schübel und Hans Schübel. Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet: Maria Stark, Richard Eberle, Anton Steinherr, Helmut Brugger, Anna Linne und Johannes Linne. Für zehn Jahre aktive Tätigkeit in der Vereinsleitung wurden mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet: Johannes Linne und Martin Brugger. (atr)

