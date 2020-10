vor 46 Min.

Autofahrer fährt Fußgänger in Aichach an

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer ist es am Montagmorgen in Aichach gekommen.

Von Evelin Grauer

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer ist es am Montagmorgen in Aichach gekommen. Wie die Polizei berichtet, übersah ein 48-jähriger Autofahrer gegen 6.50 Uhr beim Abbiegen einen querenden 18-jährigen Fußgänger und erfasste diesen.

Der Jugendliche erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Opel-Fahrer war auf der Rudolf-Diesel-Straße gefahren und wollte nach links in die Robert-Bosch-Straße abbiegen. Dort überquerte zur gleichen Zeit der Fußgänger die Fahrbahn. Nach Polizeiangaben entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

