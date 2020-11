12:05 Uhr

Autofahrer im Sekundenschlaf: Frontaler Zusammenstoß in Aichach

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstagmorgen auf der Münchnener Straße in Aichach gekommen.

Ein 57-jähriger Autofahrer fällt am Dienstagmorgen in Aichach in einen Sekundenschlaf. Sein Auto steuert unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn. Es gibt zwei Verletzte.

Zu einem frontalen Zusammenstoß zweier Autos ist es am Dienstagmorgen auf der Münchener Straße in Aichach gekommen. Verursacher war ein 57-jähriger Aichacher, der in einen Sekundenschlaf fiel und deshalb auf die Gegenfahrbahn steuerte.

Beide Autofahrer werden bei dem Unfall in Aichach leicht verletzt

Laut Polizei war der 57-Jährige gegen 6.30 Uhr stadteinwärts unterwegs. Zwischen der Werner-von-Siemens-Straße und Am Plattenberg geriet sein Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal in den Wagen eines 26-Jährigen aus einer Gemeinde im Landkreisnorden, der in Richtung B300 unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungswagen brachten sie ins Krankenhaus Aichach.

Die Unfallstelle in Aichach ist etwa zwei Stunden gesperrt

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme war die Münchener Straße bis etwa 8.30 Uhr komplett gesperrt. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (jca)

