vor 17 Min.

Autofahrerin kracht auf alter B300 beim Abbiegen in Gegenverkehr

Zwei Autos stießen auf der alten B 300 bei Ecknach zusammen. Laut Polizei hatte eine Fahrerin beim Abbiegen den Gegenverkehr übersehen. Der Schaden ist groß.

Ein Auto ist auf der alten B300 in Aichach frontal in den Gegenverkehr geprallt. Wie die Aichacher Polizei am Samstagmittag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitag gegen 15.30 Uhr.

Eine 36-jährige Autofahrerin war auf der Augsburger Straße in Richtung Norden unterwegs und wollte mit ihrem BMW nach links in die Maxstraße einbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei eine ihr entgegenkommende 36-Jährige in einem Wagen der Marke Kia. Dessen Fahrerin prallte mit der Front ihres Autos in die rechte Seite des abbiegenden BMW.

Nach Unfall bei Ecknach müssen beide Autos abgeschleppt werden

Die zwei Fahrerinnen blieben unverletzt. Beide Wagen wurden erheblich beschädigt, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 20000 Euro. (nsi)

Themen folgen