Auszeichnung: Viermal Edelmetall für die Biere aus Unterbaar

Im kleinen Dorf Baar, im nordwestlichen Zipfel des Wittelsbacher Landes, steht nicht nur eine der ältesten Privatbrauereien Deutschlands. Dort werden auch mit die besten Biere der Welt gebraut. Die Schlossbrauerei Unterbaar hat jetzt vier weitere Medaillen beim Qualitäts- und Geschmackswettbewerb European Beer Stars gewonnen: In diesem Jahr wurden laut einer Mitteilung das dunkle Weizen und der Weizenbock und somit gleich zwei Biere der Brauerei mit Gold ausgezeichnet. Für das Unterbaarer Hell gab es Silber und das naturtrübe Weizen wurde mit Bronze prämiert.