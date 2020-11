vor 17 Min.

Baar: Auto überschlägt sich mehrfach im Acker

Zwischen den Baarer Ortsteilen Oberbaar und Heimpersdorf kommt ein 33-Jähriger von der Straße ab und überschlägt sich mehrfach im Acker. Der Mann hat Glück.

Ein 33-Jähriger hat sich am Montagnachmittag bei Baar mit seinem Auto mehrmals im Acker überschlagen - trotzdem war er nur leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 13.15 Uhr mit seinem Auto die Staatsstraße 2047 in südlicher Richtung entlang. Zwischen den Baarer Ortsteilen Oberbaar und Heimpersdorf kam er in einer langgezogenen Rechtskurve laut Polizei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab. Daraufhin überschlug sich der 33-Jährige mit seinem Wagen mehrfach im angrenzenden Acker.

Polizei: Rettungswagen brachte Autofahrer ins Krankenhaus

Der Mann musste aus dem völlig demolierten Fahrzeugwrack geschnitten werden. Er erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus Aichach. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (mswp)

