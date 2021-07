Haushalt: Der Gemeinde Baar droht beim Blick auf die Finanzen eine Zitterpartie

Plus Die Gemeinde Baar hofft auf Ausgleichszahlungen für entgangene Straßenausbaubeiträge. Fließen diese nicht, hätte das gravierende Folgen für die Gemeinde.

Um die finanzielle Situation der Gemeinde Baar ist es weiterhin nicht gut bestellt. Es bleibt bei einem strengen Sparkurs. Kurz und knapp erläuterte die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes, Sandy Lichtblau, im Gemeinderat die finanzielle Lage zur Mitte des Jahres. Sie verwies auf den mahnenden Finger, mit dem der Haushalt der Gemeinde Baar rechtsaufsichtlich quittiert worden war. Trotz all dem ließ sich die eine oder andere Ausgabe nicht vermeiden.