Leonhard Kandler wird Altbürgermeister von Baar

Plus Leonhard Kandler darf sich künftig Altbürgermeister von Baar nennen. Sein Nachfolger Roman Pekis verlieh ihm am Wochenende diesen Ehrentitel.

Die Ehrung von Leonhard Kandler zum Altbürgermeister fand in einem kleinen, dafür aber umso herzlicheren Rahmen in Baar statt. Baars amtierender Bürgermeister, Roman Pekis, sprach bei seiner Rede, die er laut eigener Aussage "aus Herz und Bauch" heraus hielt, von "unendlichem Dank". Dem konnten die anwesenden Mitglieder des Gemeinderats nur beipflichten: Die Anerkennung war ein Dankeschön für die unermüdliche Leistung von "Hartl", wie Pekis seinen Vorgänger freundschaftlich nennt.