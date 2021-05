Vandalismus am Wallfahrtsort Maria Elend bei Baar: Pfarrer entsetzt

An der Wallfahrtskapelle Maria Elend bei Baar rissen Unbekannte Blumen aus und warfen eine mobile Toilette um. Pfarrer Werner Ehnle reagierte am Sonntag entsetzt.

Zum Abschluss des Marienmonats Mai am Sonntag herrschte im Wallfahrtsort Maria Elend bei Baar herrliches Frühsommerwetter. Viele Gläubige kamen zu dem Marienwallfahrtsort, um unter freiem Himmel gemeinsam die letzte Maiandacht in diesem Jahr zu feiern. Doch unbekannte Vandalen, die dort in der Nacht zuvor ihr Unwesen getrieben hatten, trübten die Stimmung.

Pfarrer in Maria Elend: Kein Dummejungenstreich, sondern Vandalismus

Zu Beginn der Maiandacht ließ Thierhauptens Pfarrer Werner Ehnle seinem Frust über die Vorfälle freien Lauf. Die Unbekannten hatten sich nahe der Marienkapelle ausgetobt: Sie rissen die eingepflanzten Blumen vor dem Marienaltar heraus. Außerdem warfen sie die nahe am Waldrand aufgestellte mobile Toilette einfach um.

Der Geistliche zeigte sich sehr erbost darüber: Solche respektlosen Taten hätten nichts mehr mit Dummejungenstreichen zu tun. Sie seien dem Vandalismus zuzuordnen, schimpfte Ehnle. Viele Wallfahrer reagierten mit Kopfschütteln und Unverständnis auf die Tat.

