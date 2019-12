17:42 Uhr

Bahnhof Aichach: Stellwerk wird umgerüstet

Plus Nach dem Aichacher Zugunglück wird eine neue Sicherheitstechnik eingebaut. Sie soll einen Unfall, wie er im Mai 2018 geschehen ist, in Zukunft verhindern helfen

Von Carmen Jung

Die Deutsche Bahn hält ihre Zusage im Nachgang des Aichacher Zugunglückes ein: Am Bahnhof wird derzeit das alte mechanische Stellwerk umgerüstet und mit moderner Sicherheitstechnik ausgestattet. Wann die neue Anlage frei geschalten werden kann, steht nach Angaben eines Bahnsprechers noch nicht fest. Passagiere und Passanten werden in diesen Tagen allerdings vergeblich nach einer Baustelle am Bahnhof Ausschau halten. „Die Umrüstung ist am Laufen“, versichert der Bahnsprecher, doch davon zu sehen sei nicht viel. Denn große Baumaschinen wie ein Bagger werden dafür nicht benötigt. Es handle sich um viele kleinteilige Bausteine und um nicht aufsehenerregende handwerkliche Tätigkeiten. So werden zum Beispiel Magnete ins Gleis eingebaut.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Das neue Stellwerk am Aichacher Bahnhof geht bald ans Netz Laut Bahn wird das neue Stellwerk „in Bälde am Netz sein“. Die Freischaltung sei aber abhängig vom Wetter. Deshalb ist der Zeitpunkt noch offen und nicht klar, ob die neue Technik noch heuer oder erst im Januar in Betrieb gehen kann. Zu dem Projekt betont der Bahnsprecher: „Am Ende des Tages wird es ein Sicherheitsgewinn für alle.“ Den hatten zahlreiche Menschen nach dem Zugunglück vom Mai 2018 in Aichach gefordert. Damals waren ein 37-jähriger Lokführer und eine 73-jährige Passagierin ums Leben gekommen (wir berichteten). Der Fahrdienstleiter im Aichacher Bahnhof hatte irrtümlich einem Passagierzug die Einfahrt auf einem Gleis gewährt, auf dem bereits ein Güterzug stand. Es kam zu einem schweren Zusammenstoß, bei dem neben den beiden Todesopfern auch 13 Verletzte zu beklagen waren. Modernere Technik, wie sie jetzt in Aichach Einzug hält, hätte den Unfall wohl verhindern können. Sie kann die Einfahrt eines Zuges blockieren, wenn ein Gleis bereits besetzt ist. Nach dem Zugunglück fordern viele mehr Sicherheit Bereits wenige Wochen nach dem Aichacher Zugunglück hatte die Deutsche Bahn angekündigt, bundesweit bis 2024 insgesamt 600 Stellwerke modernisieren zu wollen. Das Investitionsvolumen beträgt rund 90 Millionen Euro. Online-Petition startet noch im Dezember Wie berichtet, hat der Sohn der getöteten Passagierin in der Zwischenzeit eine Online-Petition für den Bundestag gestartet. Daniel Scheerer beurteilt die Nachrüstung der mechanischen Stellwerke als positiv. Ihm geht es allerdings um noch mehr. Er macht sich für eine grundsätzliche Reform des Bahnbetriebes in Deutschland stark. Er wolle, „alles in meiner Macht stehende (...) tun, um die Sicherheit der vernachlässigten Nebenstrecken zu erhöhen“, betont der 52-Jährige Mit 55000 Unterschriften dürfte Daniel Scheerer vor dem Petitionsausschuss des Bundestages in Berlin sprechen. Daniel Scheerer sagt: „Ich bin guter Dinge, eine rege Beteiligung an der Petition zu erreichen. Ich fordere darin nichts Unmögliches, sondern nur organisatorische Maßnahmen, die (...) kostenneutral umsetzbar sind.“ Die Online-Petition soll noch im Dezember freigeschalten werden.

Themen folgen