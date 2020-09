11.09.2020

Bald gibt's mehr Parkplätze am Kinderhaus in Sielenbach

Am Kinderhaus in Sielenbach soll es mehr Parkplätze geben.

Plus Sielenbach befasst sich in der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause mit Bauangelegenheiten. Am Kinderhaus sollen mehr Parkplätze entstehen.

Von Gerlinde Drexler

Vor allem mit Bauangelegenheiten befasste sich der Sielenbacher Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch. Es ging um Voranfragen zu geplanten Bauvorhaben und die Nutzung eines Kellerraums als Friseurladen. Auch für Erd- und Pflasterarbeiten am Sozialwohnhaus gab es nun Angebote.

Bauvorhaben im Gemeinderat in Sielenbach

Der Gemeinderat hatte in der August-Sitzung die Arbeiten nicht beauftragen können, weil keine der elf angeschriebenen Firmen ein Angebot abgegeben hatte. Nach einer zweiten Ausschreibungsrunde lagen nun sogar zwei Angebote vor, davon eines von einem ortsansässigen Unternehmen. Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag zu splitten. Mit den Erdarbeiten beauftragte er für rund 9280 Euro die Firma Hans Moser aus Sielenbach, die Beton- und Pflasterarbeiten übernimmt für 35.470 Euro die Firma Schweiger in Altomünster.

Sielenbach: Bebauungsplan "Am Weiherbach" über 20 Jahre alt

Gut 20 Jahre alt ist der Bebauungsplan „Am Weiherbach“. Entsprechend den Vorgaben wären die bei einem Dachgeschossausbau in der Reutgasse geplanten Pultdachgauben zu groß. Der Gemeinderat war mit einer Befreiung einverstanden, weil die Grundzüge der Planung nicht berührt und die Anzahl der Wohnungen nicht verändert werden. Er stimmte der Voranfrage grundsätzlich zu. Auch gegen den Bau eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung und Garage in der Martinstraße gab es keine Einwände. Bei den Abstandsflächen zu den Nachbarn sah der Gemeinderat keine Probleme. Ebensowenig wie bei der nachträglichen Nutzungsänderung eines Kellerraums in Rader-stetten, der zu einem Friseurladen umfunktioniert worden war. Das Abwasser fließt nicht in den Kanal, sondern in eine Kammergrube.

Mehr Parkplätze am Kinderhaus Sielenbach

Mehr Parkplätze wird es am Kinderhaus Sonnenschein in Sielenbach geben. Die sieben zusätzlichen Stellplätze, die die Planung im Bereich des öffentlichen Spielplatzes vorsah, würden nicht reichen, glaubte der Gemeinderat. Er beauftragte, Bürgermeister Heinz Geiling mit dem Planer, Altbürgermeister Martin Echter, weitere zwei bis vier Parkplätze vorzusehen. Momentan gibt es am Kinderhaus zwölf Stellplätze.

