Basteln ist ihre Leidenschaft

Die in der Region bekannte Hobbykünstlerin Ingrid Stubner aus Oberbernbach konnte kürzlich ihren 80. Geburtstag feiern. Vielen ist sie noch als Betreiberin eines Bastelgeschäftes für Hobbykünstler in Aichach, das sie 1988 eröffnete, bekannt.

Ingrid Stubner selbst spezialisierte sich auf Klosterarbeiten und besuchte Künstlermärkte im weiten Umkreis. Auch heute noch geht sie ihrer Leidenschaft, den Klosterarbeiten, nach. Die Jubilarin erzählt: „Beim Aichacher Kunst-Antik-Markt im Unterwittelsbacher Schloss habe ich nur bei einem Termin gefehlt.“

Das Licht der Welt erblickte Ingrid Stubner, geborene Spitzl, in Sauersack im Sudetenland. Sie kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Vertriebene zuerst nach Hollenbach. Später wurde in Oberbernbach ein Haus gebaut. Ihren Ehemann Klaus, den sie am 3. August 1961 heiratete, lernte sie im Café Kögl in Aichach kennen.

Am Jubeltag gratulierten zahlreiche Freunde und Bekannte. Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Klaus Habermann.

Mit ihrem Ehemann, der ebenfalls erst vor Kurzem seinen 80. Geburtstag feiern konnte, ihren drei Kindern und ihren fünf Enkeln feierte die Jubilarin den runden Geburtstag. (ech)

