"Bauer sucht Frau": Steffi und Stephan feiern ersten Hochzeitstag mit Hofarbeit

Plus Steffi und Stephan Finkenzeller aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten denken gerne an ihre Traumhochzeit vor einem Jahr zurück. Wohin die Hochzeitsreise geht.

Von Evelin Grauer

Eine große Feier gab es bei Steffi und Stephan Finkenzeller am Montag nicht. Gefeiert wurde der erste Hochzeitstag mit Hofarbeit, erzählte Steffi Finkenzeller und lachte. Obwohl es ein ganz normaler „Alltagstag“ war, erinnerte die 37-Jährige vieles an die Traumhochzeit vor einem Jahr am 3. August 2019. Allein schon deshalb, weil das Paar aus dem Sielenbach Ortsteil Raderstetten locker über 100 Glückwünsche zum Hochzeitstag erhalten hat.

RTL-Moderatorin Inka Bause hatte extra ihren Urlaub verschoben, um dem glücklichen Paar vor einem Jahr persönlich gratulieren zu können. Bild: Alice Lauria (Archiv)

Friseurmeisterin Steffi Lüdge und Landwirt Stephan Finkenzeller haben sich 2018 bei der Fernsehshow „ Bauer sucht Frau“ kennengelernt. Im März 2019 zog Steffi von Münster in Nordrhein-Westfalen auf Stephans Hof nach Raderstetten. Ende Juli wurde standesamtlich geheiratet, eine Woche später kirchlich. Knapp zwei Monate später eröffnete Steffi Finkenzeller einen Friseursalon auf dem gemeinsamen Hof. Daneben hilft sie ihrem 41-jährigen Mann mit der Landwirtschaft.

Paar von "Bauer sucht Frau": Gemütliche Feier zu Zweit in Raderstetten

Wie auch am ersten Hochzeitstag. Doch ihr Mann und sie hätten auch schön zusammen gefrühstückt, erzählt Steffi Finkenzeller. Zudem war geplant, die Arbeit etwas früher als sonst niederzulegen, um einen gemütlichen Abend zu Zweit zu verbringen. Vermutlich bei einem guten Essen, das die Ehefrau zubereiten wollte, wenn genügend Zeit dafür war. Die gebürtige Münsteranerin lernt an der Hauswirtschaftsschule in Friedberg gerade die Spezialitäten der bayerischen Küche kennen. Doch auch so liebt ihr Mann ihre Kochkünste.

An ihre Traumhochzeit in der Sielenbacher Wallfahrtskirche Maria Birnbaum mit 300 geladenen Gästen denkt Steffi gerne zurück. „Der ganze Tag war perfekt, es hat alles gepasst“, sagt sie. Gerne schaut sie sich die strahlenden Gesichter der Gäste auf den Bildern an und auch die diversen Videos vom Eröffnungstanz der Feier. „Ich muss dabei immer schmunzeln, weil Stephan sich für diesen Tanz so angestrengt hat“, erzählt sie. Aber er habe seine Sache gut gemacht.

Steffi und Stephan schmieden nach Hochzeit Zukunftspläne

Nach dem ganzen Trubel um die Hochzeit, die auch mitgefilmt und drei Monate später auf RTL in Ausschnitten gezeigt wurde, ist in der Zwischenzeit ein bisschen Ruhe eingekehrt bei dem Paar. „Wir sind im letzten Jahr unheimlich zusammengewachsen“, betont Steffi Finkenzeller. In der Corona-Zeit habe es ohnehin kaum Feste oder Ähnliches gegeben. Das Paar habe sich vor allem auf sich selbst konzentriert und viele Zukunftspläne geschmiedet. So wird der landwirtschaftliche Hof derzeit auf bio umgestellt.

Auch im Haus sind die beiden weiter am um- und neugestalten. So ist die Besucherwohnung im Dach ausgebaut worden, sodass dort jederzeit Freunde und Familie von Steffi aus Nordrhein-Westfalen wohnen können. Auch wenn sie sich in Sielenbach unglaublich wohlfühlt, vermisst sie ihre Heimat immer wieder mal. Aber bereut hat sie ihren Umzug nie: „Ich bin hier so liebevoll und nett aufgenommen worden. Alle haben es mir so leicht gemacht“, sagt sie. Deshalb würde sie alles noch einmal genauso machen.

Viele Freunde bei "Bauer sucht Frau" gefunden

Ein weiteres Projekt soll 2021 in Angriff genommen werden. Das Paar will seine Hochzeitsreise nachholen. Da sich zu vielen Kandidaten der TV-Show echte Freundschaften entwickelt haben, wollen die beiden Raderstetter die Hochzeitsreise mit dem Besuch eines befreundeten Paares in Kanada verknüpfen.

