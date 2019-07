18:00 Uhr

"Bauer sucht Frau": Steffi und Stephan haben "Ja" gesagt

Die Fernsehshow "Bauer sucht Frau" endet im Kreis Aichach-Friedberg im Standesamt: Stephan Finkenzeller heiratet seine Steffi in Sielenbach.

Von Alice Lauria

Seit Freitag heißt es für Landwirt Stephan Finkenzeller aus Sielenbachs Ortsteil Raderstetten nicht mehr "Bauer sucht Frau". Endlich ist er am Ende seiner Suche angelangt. Der 40-Jährige suchte eine Frau zum Heiraten und um eine Familie zu gründen. Gefunden hat er die schlagfertige und herzliche Steffi aus Münster in Nordrhein-Westfalen.

Steffi und Stephan von "Bauer sucht Frau": Wer hat die Hosen in der Ehe an?

Von Anfang an konnten die Fernsehzuschauer beobachten, wie gut die beiden zueinander passen. Sie strahlen sich verliebt an und im nächsten Moment wird darüber diskutiert, wer denn nun im Standesamt Sielenbach vor Bürgermeister Martin Echter zuerst "Ja" gesagt hat. Schließlich sei das ausschlaggebend dafür, wer die Hosen in der Ehe an hat, meint zumindest Steffi Finkenzeller, geborene Lüdge.

"Bauer sucht Frau": Bei der kirchlichen Hochzeit ist der Fernsehsender RTL dabei

Vor der engsten Familie wurde so aus der Münsteraner Frisörin die "Seppenbäuerin" aus Raderstetten. In Kürze feiert das glückliche Paar auch die kirchliche Hochzeit mit zahlreichen Gästen und einem Fernsehteam von RTL. Auch Moderatorin Inka Bause will sich dem Vernehmen nach die Hochzeit in der wunderschönen Wallfahrtskirche Maria Birnbaum nicht entgehen lassen.

