vor 25 Min.

Bauern aus dem Landkreis bei der Agrarministerkonferenz

Asum und Herb tauschen sich mit Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber aus

Am Rande der Konferenz aller deutschen Länderagrarminister fand in Landau/Pfalz eine Kundgebung von 1500 Bauern aus Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, dem Saarland und Bayern statt. Mit dabei war auch eine Delegation des Bauernverbandes (BBV) in Schwaben, darunter die Kreisobleute aus dem Wittelsbacher Land, Kreisobmann Reinhard Herb und Kreisbäuerin Sabine Asum. Das teilt der BBV mit.

Die schwäbischen Teilnehmer nutzten die Fahrt nach Landau auch für einen fachlichen Austausch mit der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Asum und Herb betonten, dass die erneut angedachten Verschärfungen der Düngeverordnung weder für konventionelle noch für ökologisch wirtschaftende Betriebe in Ordnung seien. Eine Düngung von 20 Prozent unter dem Nährstoffbedarf der Kulturen widerspreche vielen fachlichen Aspekten. Gleiches gelte für weitere Einschränkungen bei der Herbstdüngung. Die Natur hält sich an keine starren Fristen.

Zudem führen überzogene Dokumentationspflichten und praxisfremde Vorschriften vor allem dazu, dass gerade mittelständische, heimische Familienbetriebe die Lust am Wirtschaften verlieren. Auch die Einteilung der sogenannten roten Gebiete sei viel zu grobmaschig und oberflächlich. Wenn einzelne Messstellen als Hauptkriterium zur Bewertung von ganzen Landstrichen gelten, gehe dies vollkommen an der Realität vorbei. Hier müsse unbedingt detaillierter und konkreter vorgegangen werden, so die BBV-Verantwortlichen, denn die Messstellen müssen fachlich begründet und die Messergebnisse nachvollziehbar sein. Transparenz und Information seien wichtig, deshalb habe man sich mit einer fachlichen Anfrage ans zuständige Wasserwirtschaftsamt gewandt, so die Kreisobleute. Darüber hinaus müssen auch andere Emittenten wie undichte Kanalsysteme und Kläranlagen mit in die Betrachtung aufgenommen werden. Nur so ergebe sich ein ganzheitlicher Ansatz der Bewertung.

Neben der Düngeverordnung standen viele weitere agrarpolitische Themen auf der Agenda der Agrarministerkonferenz und des Austausches, an dem auch der Staatssekretär des Bundeslandwirtschaftsministeriums, Hermann Onko Aeikens, teilnahm. (AN)

