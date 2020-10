vor 19 Min.

Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen hat jetzt Straßennamen

Auf diesem Gelände entsteht das neue Baugebiet „Am Weberanger“ in Mühlhausen (im Hintergrund); rechts liegen die Friedberger Ach und die Staatsstraße, die nach Rehling weiterführt. Jetzt stehen die Straßennamen für die neue Siedlung fest.

Plus Bis zu 60 Bauplätze gibt es bald im neuen Baugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen. Die Suche nach Straßennamen fällt dem Affinger Gemeinderat nicht leicht.

Von Carmen Jung

Christine Schmid-Mägele hätte die Entscheidung gerne noch mal verschoben und einen Historiker gefragt. Die Affinger Verwaltung bestand jüngst im Gemeinderat jedoch darauf: Die Straßennamen im neuen Mühlhausener Baugebiet "Am Weberanger " müssen festgelegt werden. Sonst geht nichts weiter mit der geplanten Vermarktung der Bauplätze.

Der Vorschlag der Verwaltung war nicht auf ungeteilte Begeisterung im Gemeinderat gestoßen. Demnach hätten die Straßen Weberanger, Äußerer Weberanger, Innerer Weberanger und Unterer Weberanger heißen sollen. Zunächst einigte sich der Gemeinderat darauf, dass drei Straßennamen reichen müssen. Die Stichstraße im Süden wird der Erschließungsstraße angegliedert, die "Weberanger" heißen wird. Davon abgesehen aber warnte Carlos Waldmann, seines Zeichens Postbote, den Gemeinderat: Die gleichen Namen "das haut nicht hin"., die Menschen würden Zusätze wie "Äußerer" oder "Innerer" schlichtweg in den Adressen vergessen. "Immer das Gleiche macht keinen Sinn", so der Fachmann.

Zweite Bürgermeisterin bevorzugt historische Straßennamen

Zweite Bürgermeisterin Schmid-Mägele war eine historische Variante mit Ortsbezug ohnehin lieber. Sie wusste von Burgpflegern in Mühlhausen mit Namen Burghard und Konrad. Der Verwaltungsvorschlag fiel schließlich mit 7:13 Stimmen durch. Vor allem die Gemeinderäte aus Mühlhausen hatten dafür votiert. Schmid-Mägeles Variante ging mit 14:6 durch.

Nördlich der Gebenhofener Straße: Die zehnte Änderung des Bebauungsplanes ist nun durch. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Satzungsbeschluss. Rudi Fuchs war wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossen. Künftig ist das Gelände nur noch Wohn- und nicht mehr Mischgebiet. Um die ansässige Firma zu schützen, sind entsprechende Schallschutzpegel festgeschrieben. Anlass der Änderung war ein privates Bauvorhaben. Dafür hatte der Bauausschuss zuvor einen geringeren Abstand der Garage zur angrenzenden Straße genehmigt. Die Gemeinde war selbst die Ursache: Sie verbreitert den Georg-Wurzer-Weg in diesem Bereich um einen Meter.

Stadel wird Wohnhaus: Der Bauausschuss stimmte dem Umbau eines Stadels in ein Zweifamilienhaus in der Hauptstraße in Aulzhausen zu.

