Baum kracht bei Unterbernbach auf Auto: Zwei leicht Verletzte

Die Kreisstraße bei Unterbernbach musste am Mittwoch nach einem Unfall gesperrt werden.

Mit leichten Verletzungen haben ein 42-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer am Mittwoch einen Unfall bei Unterbernbach überstanden. Wie die Polizei berichtet, waren die beiden gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße AIC 5 zwischen Unterbernbach und Hörzhausen unterwegs, als in einem Waldstück ein 15 Meter hoher Laubbaum auf die Straße krachte und das Auto traf. Die Polizei vermutet, dass der Baum, der etwa 150 Meter vor der Landkreisgrenze stand, umstürzte, weil die Baumkrone so schwer war. Der 42-jährige Fahrer und sein 55-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 25000 Euro.

Für die Zeit der Bergungsarbeiten musste die AIC 5 komplett gesperrt werden. Die freiwilligen Feuerwehren von Schrobenhausen und Hörzhausen waren mit 20 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

